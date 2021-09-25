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Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативи щодо можливого продажу ПриватБанку можна буде розглядати тільки після того, коли буде ухвалено рішення про його поділ на "хороший" та "поганий" банк – good and bad bank.
Дивися повний текст Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки його можна продавати, — Гелетій
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R2
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:29
А кому продать плохой банк?
Или так и было задумано, хороший продать, деньги поделить.
А плохой оставить и всей страной платить?
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straponesa
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:50
Правильно, те, що приносить прибуток, продати; те, що приносить збиток залишити платникам податків.
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0mage0
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:13
А уже есть хороший банк. Это Акцент, он же А-Банк.
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Sanyok77
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:51
Только и умеют что отнять и разделить. А кто будет умножать и складывать?
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warlamp
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:06
straponesa написав:
А плохой оставить и всей страной платить?
Плохой продаёт свои требования по долгам подставным фирмам и те, кто был должен выкупают их за копейки (реально, около 0,1% от первоначальной суммы долга), а сам банк банкротится. Собственно, ничего нового - Фонд гарантирования уже 13 лет этим занимается - опыт просто ОГРОМНЫЙ.
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LutsMan
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:15
0mage0 написав:
Правильно, те, що приносить прибуток, продати;
Не "продати", а покласти у власну кишеню через підставні прокладки.
0mage0 написав:
те, що приносить збиток залишити платникам податків.
А порох - лох, не допетрав що так можна зробити. А зєля - нєлох, ні, аж ніяк не лох....
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akido
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