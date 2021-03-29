Уряд Великобританії мобілізує військових, щоб впоратися з охопила країну паливною кризою.
Дивися повний текст У Великій Британії загострюється паливна криза.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:01
У Великій Британії загострюється паливна криза
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Дивися повний текст У Великій Британії загострюється паливна криза.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:01
Що, популісти, які агітували за вихід з ЄС, про це не розповідали? :)
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