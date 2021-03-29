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У Великій Британії
загострюється паливна криза

У Великій Британії загострюється паливна криза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:01

У Великій Британії загострюється паливна криза

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Великобританії мобілізує військових, щоб впоратися з охопила країну паливною кризою.

Дивися повний текст У Великій Британії загострюється паливна криза.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:01

Що, популісти, які агітували за вихід з ЄС, про це не розповідали? :)
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