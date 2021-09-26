Вже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон.
Дивися повний текст Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться тепло за новими тарифами.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12
Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...
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Дивися повний текст Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться тепло за новими тарифами.
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12
У меня тоже цена увеличилась на (8.5-5)/5*100=70%
Не х*р собачий. В этом сезоне, прикинул, заплачу примерно 12000 грн. за отопление за сезон (100 кв.м. отпаливаемой площади, включая лоджию на северной стороне).
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