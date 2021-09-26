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Експерт підрахував, у яку
суму українцям обійдеться...

Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12

Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...

Пропонуємо до обговорення:
Вже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон.

Дивися повний текст Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться тепло за новими тарифами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12

У меня тоже цена увеличилась на (8.5-5)/5*100=70%
Не х*р собачий. В этом сезоне, прикинул, заплачу примерно 12000 грн. за отопление за сезон (100 кв.м. отпаливаемой площади, включая лоджию на северной стороне).
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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