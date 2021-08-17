Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...

summacut написав:
Салом изнутри промазали?
На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода..
Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).