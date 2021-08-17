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Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:28
Пропонуємо до обговорення:
Незалежний оператор газосховищ "Укртрансгаз" і Оператор ГТС України підписали меморандум, який передбачає вивчення можливостей щодо розвитку ринку поновлюваних газів, в тому числі водню, біологічного та синтетичного метану.
Дивися повний текст Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з воднем
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R2
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:36
summacut написав:
Салом изнутри промазали?
На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода..
Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).
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Джон
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:44
Бред какой. Отмывание бюджетных денег. Лучше готовьтесь к консервации части газопровода. И вкладывайте деньги в геологоразведку газа, уже начинайте отбирать нелегальные скважины.
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sensei
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:55
Джон написав:
На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода..
Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).
Електрику не наскладаєш, а водень можна і в газосховища закачувати, для подальшого продажу на піку попиту і цін.
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Mirax
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