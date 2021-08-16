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«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що компанія "Газпром" не забронювала додаткові транзитні потужності на жовтень.
Дивися повний текст «Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
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