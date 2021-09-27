Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).
Дивися повний текст НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31
НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31
Жалкие клоуны, зачем закладывать в бюджет из года в год завышенные курсы (29, 30), до которых средний курс не доходит уже много-много лет ?
Или это непрофессионализм финансовых команд или откровенное вредительство.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:56
Якого дідька в бюджеті постійно завищений курс? А потім ще розповідають, що треба курс "поправити", щоб відповідав бюджету. Тобто не в бюджет закладати реалістичний курс, а підтягувати курс до записаного в бюджеті.
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