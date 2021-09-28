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lifecell оголосив про
підвищення цін на низку тарифів

lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:51

lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів

Пропонуємо до обговорення:
У вересні-жовтні цього року мобільний оператор lifecell змінює вартість індивідуальних тарифних планів.

Дивися повний текст lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:51

Качество у них плохое. А здесь ещё и скачок по прайсу.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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