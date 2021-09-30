Українцям варто інвестувати в землю, оскільки цей ресурс завжди формуватиме додаткову вартість.
Дивися повний текст Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29
Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю
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Дивися повний текст Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:30
"Есть три способа разориться: самый быстрый - скачки, самый приятный - женщины, а самый надежный - сельское хозяйство" (Уильям Питт Амхерст).
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