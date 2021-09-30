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Мінагрополітики закликає
українців інвестувати в землю

Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29

Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто інвестувати в землю, оскільки цей ресурс завжди формуватиме додаткову вартість.

Дивися повний текст Мінагрополітики закликає українців інвестувати в землю.
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