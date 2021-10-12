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У Moderna спрогнозували,
коли закінчиться пандемія

У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися через рік. Оскільки, за його словами, збільшення виробництва вакцин забезпечить глобальні поставки.

Дивися повний текст У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

...Бансель ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей... привились еще раз, прошел год а потом что ?? третий-четвертый .. 100500 раз прививаться? тем более вирус мутирует а после третей дозы вакцинация уже не то что ничего не дает а начинает угнетать иммунитет. На вакцине АКДС в совке опыты делали еще 70-годы..так вот после второй вакцинации иммунитет рос а после третей нет, 4 и больше только его истощали и приносили вред...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:50

Теория заговора. Не иначе!
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:25

Re: У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія

Какой там заговор.. просто "бабло побеждает зло"))..ну как бы вакцина модерна ковид)
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 04:36

В Україні та інших відсталих странах, де кожен перший - експерт в медицині, футболі та економіці (тому ми пасемо задніх в усьому цьому) епідемія триватиме довше - до 2024 року мінімум
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:07

Так уже писали что сделаешь вакцину - не будет детей. Им надо уменьшить население планеты.
alex7k
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:47

Re: У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія

А хтось колов ще щось (от хоч би ці) після перших двох? (напр., китайських)
Може колись треба буде більше сертифікатів, аніж один... :)
Bobua
 
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