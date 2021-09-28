RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple уточнила особливості
роботи дисплея iPhone 13 Pro

Apple уточнила особливості роботи дисплея iPhone 13 Pro
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:57

Apple уточнила особливості роботи дисплея iPhone 13 Pro

Пропонуємо до обговорення:
iPhone 13 Pro і Pro Max обзавелися дисплеями з частотою оновлення 120 Гц — але як з'ясувалося, скористатися їх перевагами не так просто. На сайті Apple з'явилася документація з поясненням, які саме додатки підтримують фішку нових флагманів.

Дивися повний текст Apple уточнила особливості роботи дисплея iPhone 13 Pro.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95621
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:57

Для начала пусть "желейную" прокрутку исправят...
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 07:28
6 544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 21:33
Джон
У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в...
R2 » Вів 28 вер, 2021 10:00
6 422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 08:00
moveton
На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone
R2 » Вів 28 вер, 2021 06:26
4 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 11:26
equinox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1305)
03.10.2021 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.