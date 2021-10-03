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Українців кличуть на роботу в
Німеччину: кому платять до...

Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48

Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан.

Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48

обязательно наличие ADR

ну еще бы, без и своих хватает
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:07

А начальники почему им не нужны? Мы закроем все вакансии, даже замов "в подарок" пришлем)))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:27

Умники эксперты, кто пишет - без языка там в принципе нечего делать, вся эта тема в вашем изложении видится кидком, никто никаких вакансий ДЛЯ УКРАИНЦЕВ не предлагал, не видитесь на это фуфло
okarpov40
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 04:30

Почему все как рыбы в рот воды набрали по поводу налогов...это чистыми? Или с налогами? Если с налогами то какой процент отчислений?
pankovvlad2003
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:14

Никто там никого не ждёт,это факт!!!!
Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя, только через Польшу вас туда отправят в командировку,но зарплату немецкую платить никто не будет!!!!
Всё будет оседать в кармане того кто вас туда отправил!
Не будьте такими наивными.
finuser477
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:35

  pankovvlad2003 написав:Почему все как рыбы в рот воды набрали по поводу налогов...это чистыми? Или с налогами? Если с налогами то какой процент отчислений?

Я думаю это со семи налогами и прибылью компании посредника. Если с этих грошей еще и налоги брать, то работник уйдет в минус.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:37

  finuser477 написав:Никто там никого не ждёт,это факт!!!!
Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя, только через Польшу вас туда отправят в командировку,но зарплату немецкую платить никто не будет!!!!
Всё будет оседать в кармане того кто вас туда отправил!
Не будьте такими наивными.

Это по нашему - тут все плохо, никто не ждет и т.д., но я тут живу :D Зачем же так мучаться ? Возвращайтесь :mrgreen:
ssnet
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