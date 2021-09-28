Перша вакцина українського виробництва проти коронавирусной інфекції COVID-19 повинна бути виготовлена в 2022 році.
Дивися повний текст Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в 2022 році - МОЗ.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:00
Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в...
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Дивися повний текст Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в 2022 році - МОЗ.
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:00
А нужно ли выдумывать велосипед? Ну, деньги освоить, само собой, понятно, нужно. Инновативнее и быстрее необходимо действовать!
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