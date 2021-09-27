За його словами, таке рішення було прийнято для зниження впливу держави на банківський сектор.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:07
«Приватбанк» готують до продажу
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Дивися повний текст «Приватбанк» готують до продажу.
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