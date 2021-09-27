RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Приватбанк»
готують до продажу

«Приватбанк» готують до продажу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:07

«Приватбанк» готують до продажу

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, таке рішення було прийнято для зниження впливу держави на банківський сектор.

Дивися повний текст «Приватбанк» готують до продажу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:58

Продать Приват - это как зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Продайте УкрГазБанк, если вам так хочется "снизить долю гос-ва"!!
simku01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 12.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:37

яйца не золотые и вполне могут протухнуть, вопрос в инвесторе
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:12

Изначально когда отжимали его у Коломойского планировали на продажу иностранным инвесторам.
Самый первый тогда заявился ЕБРР о готовности купить приват, как только заговорили о якобы убыточности банка под руководством Коломойского.
Наверное чтобы не было общественного резонанса решили его национализировать.
На сегодня его подготовили, влили в него кучу государственных денег и давай продадим. Хотя это и была изначальная цель.
Скорее всего отдадут за долги государства.
Преподнесут как самая выгодная сделка правительства.
viva_yasinskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:19

Re: «Приватбанк» готують до продажу

  viva_yasinskiy написав:влили в него кучу государственных денег и давай продадим.

Ну, тот миф, что он убыточный был, придумали "лерка, петя энд ко" только с целью отжать вкусные активы и залоги, оценив все там в 1 грн.

Даже официально он давно далеко не убыточный :arrow:

ПриватБанк перечислил в бюджет 11,5 млрд грн дивидендов за 2018 год
https://privatbank.ua/ru/news/2019/6/26/942

ПриватБанк перечислил в бюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год
https://privatbank.ua/ru/news/2020/6/24/1234

ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов за 2020 год
https://privatbank.ua/ru/news/2021/6/18/1444

55 ярдов только за три года.

Оценивать такую золотую курицу всего то за 80 ярдов - это преступление.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6830
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3243 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:42

никто его не купит,пока по нему идут судебные процессы о том,кому он принадлежит
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу...
R2 » Суб 02 жов, 2021 20:00
2 269
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 09:37
3x2x3x2
Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
R2 » Вів 28 вер, 2021 12:06
9 748
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 11:01
khandain2000
ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер...
R2 » Пон 27 вер, 2021 11:44
2 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 09:48
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98864)
04.10.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.