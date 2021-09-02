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Юрій Прус: з якою сумою варто
задумуватися про інвестування

Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:24

Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування

Пропонуємо до обговорення:
І чому іноді краще витратити кошти на розвиток і не економити

Дивися повний текст Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:24

О боже, сколько противоречивой и misleading инфы в этом тексте. Бедные начинающие инвесторы, которые прочитают это...
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:39

я не помню точных цифр, но в свое время успел сбежать с Mt.Gox c активом около 1BTC купленного за $17, потом работал с этим в паре с CNY на китайской площадке, потом ушел на Cryptsy, довел "состояние" до ~2.5BTC и курс уже был 100+, потом потерял все вместе с крахом Cryptsy... так что не надо тут про вред диверсификации говорить - это имело бы смысл, если нужно загнать "начинающих" в свой проект.... но это же не статья на правах рекламы? или все-таки да? ))
Tamagoch
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