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Українці посіли перше місце
в світі з володіння...

Українці посіли перше місце в світі з володіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:05

Українці посіли перше місце в світі з володіння...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками минулого року майже 13% українців володіли тією або іншою криптовалютою. За цим показником Україна навіть випереджає США та Росію.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:06

Лучше расскажите, как определяли, что именно украинцы владели и переводили. Для заведения далеко не для каждого кошелька нужно паспорт показывать. Это не говоря уж о том, что даже там, где требуют, должны в секрете держать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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