За підсумками минулого року майже 13% українців володіли тією або іншою криптовалютою. За цим показником Україна навіть випереджає США та Росію.
Дивися повний текст Українці посіли перше місце в світі з володіння криптовалютою.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:05
Українці посіли перше місце в світі з володіння...
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Дивися повний текст Українці посіли перше місце в світі з володіння криптовалютою.
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:06
Лучше расскажите, как определяли, что именно украинцы владели и переводили. Для заведения далеко не для каждого кошелька нужно паспорт показывать. Это не говоря уж о том, что даже там, где требуют, должны в секрете держать.
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