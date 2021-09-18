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Бюджетні витрати на охорону здоров'я зростуть до 224...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра фінансів Роман Ермолічев заявляє, що бюджетні витрати на охорону здоров'я зростуть на 26 млрд гривень до 224 млрд гривень в 2022 році в порівнянні з 2021 роком.
Дивися повний текст Бюджетні витрати на охорону здоров'я зростуть до 224 млрд у 2022
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:36
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