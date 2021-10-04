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В Україні три області можуть перевести в «червону» зону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину.
Дивися повний текст В Україні три області можуть перевести в «червону» зону цього тижня: список
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:49
А як щодо прогнозу КШЕ про локдаун у серпні? 😉
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