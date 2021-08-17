Комісія по комунальним послугам провінції Альберта (Канада) має намір оштрафувати компанію Link Global за розміщення майнінгових ферм без дозволу.
Дивися повний текст Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу криптовалют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:30
Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу криптовалют.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:30
Интересно, на чём таком майнили, что не отвечало экологическим требованиям? На угле или торфе?
|