Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Додано: Нед 22 тра, 2022 18:18
Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.
Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.
Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора
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San
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Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35
Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦♂️. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
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Bolt
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Додано: Нед 22 тра, 2022 18:56
Bolt написав:
Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую
. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат?
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Faceless
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:04
San написав:
Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.
Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.
Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора
welcome
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rjkz
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:35
Faceless написав: Bolt написав:
Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую
. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат?
Ну, як не контролював, навіть допомагав завдання робити, в результаті я хоч німецьку в школі,, вчив", англійську на А2 тягну. Помилку зробив, що з ними вчителька англійської, та що в них в школі викладала займалась.
Зара по другому разу в курси гроші вбухую.Щось мені здається, що результат знов наближеним до 0 буде. І то малий в англійській спец школі вчиться де 5 уроків англійської в тиждень. Типа вчить В1, якщо в нього А1 майже ніякий.
Зараз діти взагалі вчитись не хочуть. Та зрештою вони і так вже 2 роки практично не вчаться. 😟
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Bolt
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:42
Bolt написав:
Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦♂️. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Вы меня конечно дико пардоньте, но даже так как написан Ваш пост, говорит о многом.
1. Как так получилось, что Вы отдали ребенка и не контролировали насколько эффективно обучение на протяжении многих лет?
2. Слишком много о деньгах. Складывается впечатление, что вот вроде нужен ребенку Инглиш для галочки, а папа для галочки платит.
Я выбирал курсы по Инглишу больше месяца - читал отзывы, анализировал их.
К счастью, с первого раза попал туда куда надо. Сначала сам, потом жену привел, потом старшего. И эти курсы дали очень много. Всем.
Но кроме "хождения" на курсы, и методичного выполнения всех домашних заданий, еще и по Линголео занимался и Дуолинго - отличные ресурсы.
И на спикинг-клабы ходил и на ридинг-клаб.
И когда группа на курсах стала слишком большая, и практически не удавалось разговаривать - нашел другие курсы, где украинские преподаватели были намного хуже, зато занятия в 2 раза больше в неделю и дольше и 2 раза в неделю с нейтивами - США, Австралия, Канада.
То-же самое с ребенком - проверяли как идет, в разговорах пытались понять или нравится. Когда сменился преподаватель и мы почувствовали охлаждение к учебе, попросили, чтобы вернули старого преподавателя.
Ребенку сейчас 11 лет, читает неадаптированные книги на английском абсолютно свободно, для него одинаково легко смотреть контент на Инглише или родном языке. Проходил собеседование с нейтивом абсолютно свободно. Я присутствовал, на всякий случай, но моя помощь не понадобилась.
В самом начале были простенькие занятия по Инглишу с 3-х лет.
Сколько денег на это ушло - никогда не пытался считать.
Зачем?
Важен результат.
А не "Ребенок ходит, я плачу. Что еще надо?"
Я извиняюсь, но моя недипломатичность имеет основания.
Я такое отношение встречал не раз.
И среди взрослых тоже есть позиция - я плачу они обязаны меня научить.
Нет. "Они" помогают человеку изучить язык, а не выучить его вместо него.
Деньги - это на десятом месте.
1. Мотивация самого человека. Если этого нет - можно и не начинать.
2. Правильный выбор курсов. Причем не только чтобы сами преподаватели на уровне, но и классмейтс. Очень сложно сохранить мотивацию, когда твои соученики намного слабее тебя и очень тяжело учиться когда они намного сильней. Размер группы - оптимально 4-6 человек ни больше ни меньше. И если за это надо платить больше - значит надо.
3. Терпение. Сначала знания прибывают огромной волной. Потом наступает "кризис интермидиэйт", когда кажется что прогресса нет, но очень важно в этот момент не бросить. Считается кто достиг уровня интермидиэйт (В1-В1+), то даже если человек прервет обучение, то сможет восстановить свой уровень. Не рекомендую.
Надо идти дальше непрерывно. Пока не достигните хотя-бы эдвенсд.
Частота занятий - не менее 4 раз в неделю по 2 часа.
Если заниматься 2 раза в неделю по 1,5 часа (стандартные условия большинства курсов), то будете топтаться на месте. Или прогресс будет до того медленный, что любой запал перегорит . А драйв очень нужен в этом деле.
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rjkz
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Додано: Нед 22 тра, 2022 20:48
Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!
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Bolt
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:20
Bolt написав:Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!
Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.
Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.
З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.
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Faceless
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:23
Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле
rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.
Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.
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stm
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