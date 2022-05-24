Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Пон 23 тра, 2022 23:56

antey1969 написав: stm написав: Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле

rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.

Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь. Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевлеrjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.

Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.

Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой. Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой.

Раздутые группы - это очень плохо.Но и индивидуальные занятия - не факт, что хорошо.Когда ты видищь свой прогресс и прогресс остальных - это мотивирует.Когда есть с кем "в упряжке" идти - это супер.Мне повезло в некотором смысле с классмейтами. С некоторыми ситуативно, а одна занималась как ненормальная, в хорошем смысле. Ну и у меня была очень сильная мотивация. И мы в некотором смысле друг друга тянули. Потом обогнали всю остальную группу. И я и она занимались сверх программы курсов. Нас с середины приинтермидиэйт перевели на следующий уровень.Это при том, что когда я пришел в группу, я был 0 полнейший, а у остальных был какой-то уровень хоть и минимальный. Я потом как-то вернулся в свою группу после всего месяца на следующем уровне - как в первый класс. Как раз "кризис интермидиэйт" был.Потом перешел именно с этой классмейт на другие курсы и там так получилось, что мы были вдвоем в группе. Вот чего-то не хватало. Еще пары человек.И вот формально мы там домучали интермидиэйт (но по мнению преподавателя из Канады соответствовали аппер). И потом уже разбежались.Потом уже в другом месте взял семестр эдвенсд. Но группа была слишком большая человек 20, хоть и заведение - круче быть не может.В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать.