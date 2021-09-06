Фонд гарантування вкладів фізосіб готується працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Дивися повний текст Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 07:26
Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7.
Додано: Чет 07 жов, 2021 07:27
Сумму возмещения нужно поднимать в первую очередь. Остальные задачи сегодня не так критичны.
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