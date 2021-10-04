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Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
Пропонуємо до обговорення:
7 жовтня 2021 року курс bitcoin перевищив позначку в $ 55 000 за монету.
Дивися повний текст Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до місячного максимуму
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R2
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
И такой скачок всего лишь из-за одной покупки. Кто-то купил битков на 1.6 млрд долларов. Скорее всего, что это страна какая-нибудь - слабо верится, что отдельный миллиардер так вложился.
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N0mad
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:30
N0mad написав:
Скорее всего, что это страна какая-нибудь - слабо верится, что отдельный миллиардер так вложился.
Или спекулянт, который сейчас обратно сольёт. Профит 8%
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Luk_v
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:46
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
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Ferox
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:19
Ferox написав:
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
А вот скажите, какова вероятность возникновения перечисленных Вами форс-мажорных обстоятельств с квартирой?
А также какова вероятность скама биржи/утраты доступа к холодному кошельку/продажи в убыток? Если уж быть до конца последовательным в своих суждениях.
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vaysh
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54
vaysh написав: Ferox написав:
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
А вот скажите, какова вероятность возникновения перечисленных Вами форс-мажорных обстоятельств с квартирой?
А также какова вероятность скама биржи/утраты доступа к холодному кошельку/продажи в убыток? Если уж быть до конца последовательным в своих суждениях.
Вероятность чего? Переезда заграницу или срочного снятия денег? Вероятность войны вас интересует? Спросите об этом жителей Донбасса.
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Ferox
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:24
Ferox написав:
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7),
і одразу фінмонікі банку возбудятся
і скоріш все заблочать до вияснення обставин
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greenozon
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:42
Ferox написав:
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7)
Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
Ferox написав:
его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Получить доступ это еще полбеды. Главное - уметь превратить крипту в то, за что можно что-то купить. Тут одного интернета мало.
А еще можно успешно пролюбить ключ к кошельку.
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Faceless
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