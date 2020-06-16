Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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rytton написав:Потому что,как умный человек,он должен был понимать,что журналистам не интересно будет снимать на камеру пустую комнату)
святая простата... мне вот например показалось что "журналисты" вели фактически негласное снятие информации... выйти из кабинета в котором возможно находятся документы (в том числе возможно представляющие банковскую или даже гостайну)? ну...ну...
как по мне спровоцировали это всё сами журналисты, не получилось бы в кабинете - попробовали бы в другом месте или в другое время...
и чёт мне кажется дело даже не в хозяине кабинета, а возможно это начало наезда на банк или даже похлеще... Думаю, что если этот банк "лопнет" последствия для всей страны могут быть даже похуже чем от падения бегемота...
Не стали бы журналисты рыться в этой комнате( там,кстати были люди и охрана и велось видеонаблюдение,скорее всего) После ухода Мецгера им просто не было бы смысла там оставаться,никто бы им не отвечал ни на какие вопросы и все мероприятие мирно закончилось
rytton написав: им просто не было бы смысла там оставаться,никто бы им не отвечал ни на какие вопросы и все мероприятие мирно закончилось
интервью они уже выложили?
ну ушёл бы он - преподнесли бы народу, что типа после вопроса - хозяин кабинета убегает из кабинета и типа не хочет отвечать.
З.Ы. и как по мне кабинет пред. прав. банка это ни как не публичное место - где можно снимать что хочу и где хочу и как хочу. Даже на их видео видно что их несколько раз попросили прекратить съёмку и что они не собирались этого делать (и снимали фактически в "тихую") и дальше провоцировали ситуацию - и только после этого вмешалась охрана. Если же Вы думаете иначе и допускаете что кабинет пред правления банка это публичное место и там можно снимать шо хочу и как хочу - мне будет очень интересно узнать про такой банк ... тоже наверное пойду поснимаю
uaprofi написав:Если же Вы думаете иначе и допускаете что кабинет пред правления банка это публичное место и там можно снимать шо хочу и как хочу - мне будет интересно это узнать про такой банк ... тоже пойду поснимаю
Снимать можно то что с Вами происходит там где Вы находитесь. Прийти поставить камеру и уйти, чтобы камера снимала без Вас конечно нельзя.
А по поводу того, что они будут рыться в чужих вещах если он уйдет - это идиотизм. Там наверняка видеокамеры и все фиксируется. Если попробуют рыться в чужих вещах их выведет уже полиция
rytton написав: им просто не было бы смысла там оставаться,никто бы им не отвечал ни на какие вопросы и все мероприятие мирно закончилось
интервью они уже выложили?
ну ушёл бы он - преподнесли бы народу, что типа после вопроса - хозяин кабинета убегает из кабинета и типа не хочет отвечать.
З.Ы. и как по мне кабинет пред. прав. банка это ни как не публичное место - где можно снимать что хочу и где хочу и как хочу. Даже на их видео видно что их несколько раз попросили прекратить съёмку и что они не собирались этого делать (и снимали фактически в "тихую") и дальше провоцировали ситуацию - и только после этого вмешалась охрана. Если же Вы думаете иначе и допускаете что кабинет пред правления банка это публичное место и там можно снимать шо хочу и как хочу - мне будет очень интересно узнать про такой банк ... тоже наверное пойду поснимаю
Да там идиоты нашли друг друга. Журнаглисты специально создают провокации, им не интервью нужно, а скандал, громкую новость. А Мецгер, идиот, на это повёлся, только сыграл им на руку и сам себя наказал. Все прекрасно знают, что за народ журнаглисты, какого интервью проводить в личном кабинете предправления, где действительно много документов и информации не для разглашения, для этого есть переговорки всякие. Где можно было бы их спокойно оставить и выйти если нужно, да и мало ли способов уйти от ответа на нежелаемые вопросы.
Цитрин написав:А по поводу того, что они будут рыться в чужих вещах если он уйдет - это идиотизм.
заметьте, что не я высказываю /предполагаю эту мысль
Цитрин написав:Там наверняка видеокамеры и все фиксируется.
скажу Вам больше - если это не специальный кабинет (для встреч - "типа комнаты переговоров"), а действительно рабочий кабинет - то там возможно и ни каких камер нет. а более того полно устройств - для предотвращение негласного снятия информации. думаю охрана как минимум ещё час работала в этом кабинете после таких гостей.
Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються», — зазначив банкір.
Це і треба було відповісти журналістам на інтерв'ю, а не спочатку бикувати, а потім вибачатися і виправдовуватися. Тоді скандалу би не сталося. І ще я на 101% впевнений, що якби не наявність запису, то цей горе-банкір би всі свої "подвиги" категорично заперечував. Шкода, що такі гнилі люди зараз знаходяться на найвищих посадах у державі.
uaprofi написав:думаю охрана как минимум ещё час работала в этом кабинете после таких гостей.
Зачем тогда было приглашать в кабинет если такие сложности? А раз уж пригласил, назвался груздем - полезай в кузовок. Да и вообще в чем проблема была просто не отвечать на неудобные вопросы или вообще молча уйти?
Сами-же себя и наказали совершив криминальные действия (применив силу), да еще и против журналистов. Причем на ровном месте.
Требовать удалить видео вообще глупо, т.к. запись наверняка транслируется и будет опубликована даже если-бы они украли и уничтожили камеру.