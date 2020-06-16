Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...

Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:34

rytton написав: им просто не было бы смысла там оставаться,никто бы им не отвечал ни на какие вопросы и все мероприятие мирно закончилось им просто не было бы смысла там оставаться,никто бы им не отвечал ни на какие вопросы и все мероприятие мирно закончилось

интервью они уже выложили?ну ушёл бы он - преподнесли бы народу, что типа после вопроса - хозяин кабинета убегает из кабинета и типа не хочет отвечать.З.Ы.и как по мне кабинет пред. прав. банка это ни как не публичное место - где можно снимать что хочу и где хочу и как хочу.Даже на их видео видно что их несколько раз попросили прекратить съёмку и что они не собирались этого делать (и снимали фактически в "тихую") и дальше провоцировали ситуацию - и только после этого вмешалась охрана.Если же Вы думаете иначе и допускаете что кабинет пред правления банка это публичное место и там можно снимать шо хочу и как хочу - мне будет очень интересно узнать про такой банк ... тоже наверное пойду поснимаю