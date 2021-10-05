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Відсьогодні українці можуть
переказувати 5 тис. грн без...

Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55

Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають право переказувати 5 тис. гривень включно, оскільки ця сума не підпадає під фінмоніторинг.

Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
R2
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збільшили ліміт на 1 грн ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:00

Ananas1start
Да. Потужно помогли народу.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:21

Реформи ідуть повним ходом. Недаремно мудрий нарід голосував за нові обличчя.
NetSerpent
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