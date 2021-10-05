Українці мають право переказувати 5 тис. гривень включно, оскільки ця сума не підпадає під фінмоніторинг.
Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55
Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:21
Реформи ідуть повним ходом. Недаремно мудрий нарід голосував за нові обличчя.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:49
Сегодня в районе полудня пополнял наличными свою карту Монобанк через терминал Приват банка - ограничение в 4,600 грн. (((
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