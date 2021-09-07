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Як власнику житла «виписати»
особу без її згоди

Як власнику житла «виписати» особу без її згоди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:36

Як власнику житла «виписати» особу без її згоди

Пропонуємо до обговорення:
Кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні впливає на умови проживання в ньому.

Дивися повний текст Як власнику житла «виписати» особу без її згоди.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:12

Про субсидии не знаю, а что за содержание дома оплачивается, согласно количества зарегистрированных? Вроде, уже всё или по счётчикам или по площади квартиры.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:26

По времени пол года, плюс ещё юристу, который вам составить заявление, плюс конфеты соседям за сбор их подписей и участие в этом балагане. Это идеальный случай, Карл!
В худшем если окажется что у него нет жилья , суд может отказать , во такая она частная собственность с элементами социализма за наш счёт.
Ну и зная наши суды все возможно, это Украина, Карл!
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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