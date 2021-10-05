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Як власнику житла «виписати»
особу без її згоди

Як власнику житла «виписати» особу без її згоди
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:36

Як власнику житла «виписати» особу без її згоди

Пропонуємо до обговорення:
Кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні впливає на умови проживання в ньому.

Дивися повний текст Як власнику житла «виписати» особу без її згоди.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:36

"документ, подтверждающий право собственности на жилье"
А якщо людина має частку в житлі? Тобто право власності у вас не повне. І всі решта пунктів не цікаві.
fin81
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:12

Про субсидии не знаю, а что за содержание дома оплачивается, согласно количества зарегистрированных? Вроде, уже всё или по счётчикам или по площади квартиры.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:26

По времени пол года, плюс ещё юристу, который вам составить заявление, плюс конфеты соседям за сбор их подписей и участие в этом балагане. Это идеальный случай, Карл!
В худшем если окажется что у него нет жилья , суд может отказать , во такая она частная собственность с элементами социализма за наш счёт.
Ну и зная наши суды все возможно, это Украина, Карл!
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:57

Сходил в ЦНАП,выписал людей как собственник
kismas
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:17

  moveton написав:Про субсидии не знаю, а что за содержание дома оплачивается, согласно количества зарегистрированных? Вроде, уже всё или по счётчикам или по площади квартиры.

Дя этого, наверное, нужно что бы счетчик был установлен?.. :roll: Вывоз мусора ЖЕКами так же -- по "прописанным".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:39

  _hunter написав:Дя этого, наверное, нужно что бы счетчик был установлен?.. :roll: Вывоз мусора ЖЕКами так же -- по "прописанным".

Если кто ещё счётчик не установил и предпочитает платить по диким нормам, помноженным на количество зарегистрированных людей, значит его и так устраивает. Мусор да, согласен. С ним в этом плане прогресс очень противоречивый. С одной стороны, у меня в новой многоэтажке уже никто количество зарегистрированных не спрашивал и вывоз мусора в статье "на содержание дома", которая по площади квартиры считается. С другой стороны, Рени затащили в лоно почеловеческого учёта.

Но ладно, так и быть, кого напрягает оплата мусора, может побегать по судам. Может за десяток лет оно и окупится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:03

  moveton написав:
  _hunter написав:Дя этого, наверное, нужно что бы счетчик был установлен?.. :roll: Вывоз мусора ЖЕКами так же -- по "прописанным".

Если кто ещё счётчик не установил и предпочитает платить по диким нормам,
...

Какое еще "платить"? -- большинство "ждунов" -- субсидианты.
_hunter
 
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