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Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС
.
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