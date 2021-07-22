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Хочеш подорожувати -
вакцинуйся: МЗС про ризики...

Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41

Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.

Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41

А надати можливість отримати третю дозу слабо? Ще трішки і 6-9 місяців після другої дози автоматично зробить українця небажаним туристом.
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:26

Так это потому, что мы в зелёной зоне, для въезда в практически любую страну требуют всего лишь свежий тест или сертификат о вакцинации? А в жёлтой перестанут пускать совсем?
moveton
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