Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41
Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
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Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС.
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41
А надати можливість отримати третю дозу слабо? Ще трішки і 6-9 місяців після другої дози автоматично зробить українця небажаним туристом.
Додано: Нед 10 жов, 2021 20:26
Так это потому, что мы в зелёной зоне, для въезда в практически любую страну требуют всего лишь свежий тест или сертификат о вакцинации? А в жёлтой перестанут пускать совсем?
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