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Аудит державного конярства:
виявили порушення на 3 мільярди

Аудит державного конярства: виявили порушення на 3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 05:38

Аудит державного конярства: виявили порушення на 3 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба під час ревізії ДП "Конярство України" виявила фінансових порушень та недоліків на суму майже 3 млрд грн, зокрема й таких, що призвели до збитків на суму 225 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 05:39

После последней проверки аудиторы пришли к выводу, что развитие коневодства будет способствовать «решению важных производственных, экономических и социальных вопросов
руководства ГП «Коневодство Украины» и их семей :)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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