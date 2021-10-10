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Аудит державного конярства: виявили порушення на 3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 05:38
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба під час ревізії ДП "Конярство України" виявила фінансових порушень та недоліків на суму майже 3 млрд грн, зокрема й таких, що призвели до збитків на суму 225 млн грн.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 05:39
После последней проверки аудиторы пришли к выводу, что развитие коневодства будет способствовать «решению важных производственных, экономических и социальных вопросов
руководства ГП «Коневодство Украины» и их семей
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