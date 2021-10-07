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Українці у вересні купили нових
машин на $316 млн: які в...

Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:57

Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні в Україні зареєстрували 9 300 нових автомобілів.

Дивися повний текст Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в лідерах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:57

Вот и ответ, почему растут цены на жилье. Деньги есть, но не у всех. В недвижимости может уже не будет х2, но все же она растет. Машины дешевеют почти все, но их продолжают покупать тоже.
fin81
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:00

fin81 машины +3%, и только дорожают на фоне дефицита комплектующих, необходимых для сборки на заводе авто
Вадим Жураковский
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