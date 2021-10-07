У вересні в Україні зареєстрували 9 300 нових автомобілів.
Дивися повний текст Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в лідерах (інфографіка).
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Додано: Пон 11 жов, 2021 08:57
Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в...
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Дивися повний текст Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в лідерах (інфографіка).
Додано: Пон 11 жов, 2021 08:57
Вот и ответ, почему растут цены на жилье. Деньги есть, но не у всех. В недвижимости может уже не будет х2, но все же она растет. Машины дешевеют почти все, но их продолжают покупать тоже.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:00
fin81 машины +3%, и только дорожают на фоне дефицита комплектующих, необходимых для сборки на заводе авто
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