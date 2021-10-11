У Кабміні оцінили собівартість українського газу

Нічого не змінилось
Лідер вітчизняного енергетичного машинобудування - харківське АТ «Турбоатом» вже виготовило основну частину турбоустановки для енергоблока №3 (ВВЕР-1000) Хмельницької АЕС, триває підготовка до виготовлення допоміжного тепломеханічного обладнання машзалу енергоблоку.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідав АТ «Турбоатом», де ознайомився зі станом обладнання, яке виробляється для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної станції.
Для довідки: 22 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», яким зокрема передбачено добудову енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський.
Загальна вартість ДО 30 млрд дол
З рашею борщу не звариш тому краще вже так