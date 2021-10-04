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Apple завезла в Україну першу
офіційну партію iPhone 13

Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:21

Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13

Пропонуємо до обговорення:
В аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції Apple.

Дивися повний текст Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:21

Головне щоб не додумались старі моделі робити офіційними.
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