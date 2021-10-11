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День фінансів: собівартість
українського газу, загрози...

День фінансів: собівартість українського газу, загрози...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:12

День фінансів: собівартість українського газу, загрози...

Пропонуємо до обговорення:
Що дасть Україні угода про "відкрите небо", і що робити, якщо картку заблокували за кордоном.

Дивися повний текст День фінансів: собівартість українського газу, загрози для економіки України, блокування картки за кордоном.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:12

Багато корисної інформації. Як завжди.
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