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Finance.ua: Карту заблокировали
за границей. Что делать

Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01

Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать

Пропонуємо до обговорення:
Или как я осталась без денег на Кипре. И что должна была делать
Сегодня сложно представить жизнь без банковской карты. Некоторые даже полностью отказываются от наличных.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01

если вам заблокировали карту или её украли и у вас нет других карт - ваши друзья или родственники могут сделать перевод, например, в системе вестерн-юнион
maxshurko
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:42

В тексте написано, что заблокировали (за границей) карту Привата.
Надо было с нормальной картой нормального банка ехать в другую страну.
Приват это же очень специфический банк.
Sanyok77
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