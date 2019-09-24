Или как я осталась без денег на Кипре. И что должна была делать
Сегодня сложно представить жизнь без банковской карты. Некоторые даже полностью отказываются от наличных.
Дивися повний текст Карту заблокировали за границей. Что делать
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01
Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать
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Дивися повний текст Карту заблокировали за границей. Что делать
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01
если вам заблокировали карту или её украли и у вас нет других карт - ваши друзья или родственники могут сделать перевод, например, в системе вестерн-юнион
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:42
В тексте написано, что заблокировали (за границей) карту Привата.
Надо было с нормальной картой нормального банка ехать в другую страну.
Приват это же очень специфический банк.
Додано: Вів 12 жов, 2021 02:31
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