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Finance.ua: Карту заблокировали
за границей. Что делать

Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01

Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать

Пропонуємо до обговорення:
Или как я осталась без денег на Кипре. И что должна была делать
Сегодня сложно представить жизнь без банковской карты. Некоторые даже полностью отказываются от наличных.

Дивися повний текст Карту заблокировали за границей. Что делать
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01

если вам заблокировали карту или её украли и у вас нет других карт - ваши друзья или родственники могут сделать перевод, например, в системе вестерн-юнион
maxshurko
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:42

В тексте написано, что заблокировали (за границей) карту Привата.
Надо было с нормальной картой нормального банка ехать в другую страну.
Приват это же очень специфический банк.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 02:31

  Sanyok77 написав:Надо было с нормальной картой нормального банка ехать в другую страну.


Нормального - это какого?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12

Пугающий текст - это, конечно, аргумент и пункт информирования об отъезде в Приват24 есть, но я специально спрашивал в самом Привате пятилетку назад и мне сказали, что уже можно не париться и блокировать не будут. Более того, есди поизучать сайт Привата, то там можно найти страницу версии сентября 2014 года, где действительно рекомендуют извещать банк. Но это последний раз, когда такое было написано. В более поздних версиях, включая текущую, этот пункт убран.
В каком году поездка-то была?

Другой вопрос, что носить карты минимум двух банков и, в дополнение к ним, ещё пачку наличных, имеющих хождение в текущей стране - это таки необходимо. Но это нужно делать в любой стране, в том числе Украине: где-то карты не принимают в принципе, где-то принимают, но не сегодня, когда-то процессинг у банка решит полежать. Было, что и карту заблокировали (не Приват) за обнал в банкомате ночью.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:06

Деньги в банке это всего навсего строчка в базе данных, фактически вы сами их отдали. Наличка всегда и везде деньги.
gretzky_vic
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