Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать

Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12

Пугающий текст - это, конечно, аргумент и пункт информирования об отъезде в Приват24 есть, но я специально спрашивал в самом Привате пятилетку назад и мне сказали, что уже можно не париться и блокировать не будут. Более того, есди поизучать сайт Привата, то там можно найти страницу, где действительно рекомендуют извещать банк. Но это последний раз, когда такое было написано. В более поздних версиях, включая, этот пункт убран.В каком году поездка-то была?Другой вопрос, что носить карты минимум двух банков и, в дополнение к ним, ещё пачку наличных, имеющих хождение в текущей стране - это таки необходимо. Но это нужно делать в любой стране, в том числе Украине: где-то карты не принимают в принципе, где-то принимают, но не сегодня, когда-то процессинг у банка решит полежать. Было, что и карту заблокировали (не Приват) за обнал в банкомате ночью.