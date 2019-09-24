Или как я осталась без денег на Кипре. И что должна была делать
Сегодня сложно представить жизнь без банковской карты. Некоторые даже полностью отказываются от наличных.
Дивися повний текст Карту заблокировали за границей. Что делать
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01
Finance.ua: Карту заблокировали за границей. Что делать
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карту заблокировали за границей. Что делать
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:01
если вам заблокировали карту или её украли и у вас нет других карт - ваши друзья или родственники могут сделать перевод, например, в системе вестерн-юнион
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:42
В тексте написано, что заблокировали (за границей) карту Привата.
Надо было с нормальной картой нормального банка ехать в другую страну.
Приват это же очень специфический банк.
Додано: Вів 12 жов, 2021 02:31
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12
Пугающий текст - это, конечно, аргумент и пункт информирования об отъезде в Приват24 есть, но я специально спрашивал в самом Привате пятилетку назад и мне сказали, что уже можно не париться и блокировать не будут. Более того, есди поизучать сайт Привата, то там можно найти страницу
В каком году поездка-то была?
Другой вопрос, что носить карты минимум двух банков и, в дополнение к ним, ещё пачку наличных, имеющих хождение в текущей стране - это таки необходимо. Но это нужно делать в любой стране, в том числе Украине: где-то карты не принимают в принципе, где-то принимают, но не сегодня, когда-то процессинг у банка решит полежать. Было, что и карту заблокировали (не Приват) за обнал в банкомате ночью.
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:06
Деньги в банке это всего навсего строчка в базе данных, фактически вы сами их отдали. Наличка всегда и везде деньги.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:47
Цитрин
Ну точно не Приват, не Ощад и не Райффайзен.
Из нормальных посоветую Monobank и А-Банк. Как вариант, Альфа-банк, ПУМБ, Форвард.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:56
Sanyok77
И ни в коем случае не Идею.
Залил в Берегово бензгаз, потом залил в Хорватии. Третий платёж при съезде с автобана уже не прошёл, блоканули. Достал наличку.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|