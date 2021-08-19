Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки на запит Марлін.
Дивися повний текст Держпідприємство заборгувало третину мільярда за виставку в Дубаї.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 23:21
Держпідприємство заборгувало третину мільярда за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держпідприємство заборгувало третину мільярда за виставку в Дубаї.
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:21
Потратили 12 лямов зелени, чтобы туда приехал Коля Тищенко и там поторговал своим высокоинтелектуальным лицом. С такими то спикерами все инвестиции наши. Лучше бы "инвестнянь" десяток перивезли, в том павильоне бы весь Дубай был )
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