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Держпідприємство заборгувало
третину мільярда за...

Держпідприємство заборгувало третину мільярда за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:21

Держпідприємство заборгувало третину мільярда за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки на запит Марлін.

Дивися повний текст Держпідприємство заборгувало третину мільярда за виставку в Дубаї.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:21

Потратили 12 лямов зелени, чтобы туда приехал Коля Тищенко и там поторговал своим высокоинтелектуальным лицом. С такими то спикерами все инвестиции наши. Лучше бы "инвестнянь" десяток перивезли, в том павильоне бы весь Дубай был )
EKO
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