Мессенджер Telegram почав активно тестувати спонсоровані повідомлення.
Дивися повний текст Telegram почав тестувати рекламні публікації.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:38
Telegram почав тестувати рекламні публікації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Telegram почав тестувати рекламні публікації.
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:38
знаємо ми такі публікації: "Хватіт пісать мнє в лічку! Тєлєграм дєйствітєльно раздайот прізи. Пєрєходітє по ссилкє прям срочно!" )))
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