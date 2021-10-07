Держпраці надало роз’яснення щодо небажання працівника використати щорічну відпустку повної тривалості.
Дивися повний текст Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що робити роботодавцю.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:55
Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що...
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Дивися повний текст Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що робити роботодавцю.
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:55
Скоріше відбувається навпаки. Роботодавець схиляє працівника не йти у відпустку) та все ж перекладуючи це на "бажання" самого робітника.
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