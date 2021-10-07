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Працівник не хоче у відпустку,
а вимагає компенсацію: що...

Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:55

Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що...

Пропонуємо до обговорення:
Держпраці надало роз’яснення щодо небажання працівника використати щорічну відпустку повної тривалості.

Дивися повний текст Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що робити роботодавцю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:55

Скоріше відбувається навпаки. Роботодавець схиляє працівника не йти у відпустку) та все ж перекладуючи це на "бажання" самого робітника.
fin81
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:26

ранніше при звільненні компенсували не використану відпустку грошима . А теперь що НЕ компенсовують ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:31

  yama написав:ранніше при звільненні компенсували не використану відпустку грошима . А теперь що НЕ компенсовують ???

Компенсовують звісно. А до чого це? Стаття геть про інше. Працівник хоче компенсацію саме зараз. Не звільнятися ж щоразу щоб компенсацію отримати за невикористану відпустку
Faceless
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