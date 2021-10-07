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Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:48
Пропонуємо до обговорення:
У вересні грошова база, що включає в себе готівкові гроші в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 1,6% до 644,383 млрд гривень.
Дивися повний текст Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:48
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