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Обсяг готівки в обігу
у вересні скоротився

Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:48

Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився

Пропонуємо до обговорення:
У вересні грошова база, що включає в себе готівкові гроші в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 1,6% до 644,383 млрд гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:48

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