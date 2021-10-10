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Молдова не хоче укладати новий
договір з «Газпромом» і...

Молдова не хоче укладати новий договір з «Газпромом» і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:49

Молдова не хоче укладати новий договір з «Газпромом» і...

Пропонуємо до обговорення:
Молдова звернулася за допомогою до країн ЄС після скорочення поставок газу з Росії. Кишинів не хоче укладати новий договір з "Газпромом" за виросли цінами і розраховує домовитися про угоду з сусідньою Румунією.

Дивися повний текст Молдова не хоче укладати новий договір з «Газпромом» і просить допомоги у ЄС.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:50

А как у румынов с газом? Помнится они у незалежной отпилили кусок в Черном море и вроде как с месторождениями газа.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:12

  summacut написав:А как у румынов с газом? Помнится они у незалежной отпилили кусок в Черном море и вроде как с месторождениями газа.


Румыны в этом году купили у Газпрома рекордные обьемы, по процентному росту поставок "агрессивного" газа они первые в Европе :)
antikkristall
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